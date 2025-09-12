Мессенджер MAX
Регион
11 сентября, 21:31

Трамп заявил, что инцидент с БПЛА в Польше мог быть ошибкой

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал недавний случай с беспилотниками на территории Польши, назвав его возможной ошибкой. Об этом пишет Reuters.

«Это могло быть ошибкой», — сказал хозяин Белого дома. Он также выразил недовольство и надежду на скорое урегулирование ситуации.

Напомним, ранее на территорию Польши залетели 19 беспилотников. Польский премьер Дональд Туск обвинил в случившемся Россию. Кроме того, НАТО активировало четвёртую статью устава, согласно которой участники альянса «всегда будут консультироваться друг с другом в случае угрозы». В Минобороны РФ сообщили, что дальность российских беспилотников, якобы пересёкших границу с Польшей, не превышает 700 километров. Российское ведомство выразило готовность к консультациям с польской стороной по вопросу произошедшего.

Тимур Хингеев
