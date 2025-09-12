Трамп заявил, что инцидент с БПЛА в Польше мог быть ошибкой

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал недавний случай с беспилотниками на территории Польши, назвав его возможной ошибкой. Об этом пишет Reuters.

«Это могло быть ошибкой», — сказал хозяин Белого дома. Он также выразил недовольство и надежду на скорое урегулирование ситуации.