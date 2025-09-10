НАТО активировало статью 4 договора из-за инцидента с БПЛА в Польше

НАТО активировало статью 4 своего договора и начал консультации из-за инцидента с беспилотниками, вторгшимися в польское воздушное пространство, по просьбе Варшавы. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка телеканалу Polsat.

Ключевые статьи Североатлантического договора — 4 и 5 — регулируют механизм коллективной обороны НАТО. Они предусматривают, что любая угроза или нападение на одну из стран-участниц рассматривается как повод для совместного ответа всего альянса. Однако конкретные критерии, определяющие, что считать угрозой или нападением, не зафиксированы, что требует от стран НАТО проведения консультаций для согласования дальнейших действий.