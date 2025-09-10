НАТО активировало статью 4 договора из-за инцидента с БПЛА в Польше
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
НАТО активировало статью 4 своего договора и начал консультации из-за инцидента с беспилотниками, вторгшимися в польское воздушное пространство, по просьбе Варшавы. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка телеканалу Polsat.
«НАТО применило статью 4 Североатлантического договора», — сказал он.
Ключевые статьи Североатлантического договора — 4 и 5 — регулируют механизм коллективной обороны НАТО. Они предусматривают, что любая угроза или нападение на одну из стран-участниц рассматривается как повод для совместного ответа всего альянса. Однако конкретные критерии, определяющие, что считать угрозой или нападением, не зафиксированы, что требует от стран НАТО проведения консультаций для согласования дальнейших действий.
Напомним, утром в Польше заявили, что в воздушное пространство страны вторглись беспилотники. Данный инцидент привёл к временным ограничениям в работе нескольких аэропортов, в числе которых оказался и столичный. Для противодействия угрозе Польша и НАТО подняли в небо боевую авиацию. Премьер-министр Дональд Туск позже сообщил, что в воздушном пространстве республики уничтожено 19 вражеских дронов, после чего инициировал срочное совещание правительства. В произошедшем Польша бездоказательно обвинила Россию. Меж тем дроны прилетели в Польшу с территории Украины.