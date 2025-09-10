Польша разыгрывает спектакль с дронами в воздушном пространстве, военной техникой на белорусской границе и обсуждением о применении статей НАТО ради перераспределения денег альянса и Евросоюза. Варшава начинает «тянуть одеяло на себя», поняв, что деньги США начинают уплывать в другую сторону, заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Польша понимает, что начинается раздел ресурсов как внутри Европейского союза, так и за его рамками, поскольку новых поступлений не происходит. <...> Отсюда и возникает проект под названием «Нападение России на Польшу». В целом именно отсюда появляется массированная провокационная кампания, которая должна заявить, что Польша подверглась нападению со стороны России и что Польше нужно действовать. На самом деле Польша в большей степени кричит не о статье устава НАТО, а «давайте деньги, мы тут подверглись опасности». Александр Перенджиев Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова

Специалист подчеркнул, что США традиционно защищают Европу и демократию, направляя значительные финансовые и материальные ресурсы на Украину. Однако в последнее время в ситуацию начали вмешиваться и другие государства, такие как Швеция, которая заявила о возможной угрозе со стороны России. Также новые финансовые потоки, ранее поступавшие из России и Китая, теперь обрезаны. Добивает ситуацию заявление Дональда Трампа о необходимости введения 100% пошлин для ЕС.

Перенджиев также предположил, что Россия может продолжить свои действия как в зоне СВО, так и на территориях Украины. Это может привести к тому, что Польша будет вынуждена полностью вступить в боевые действия с Россией, заменив украинские вооруженные силы на поле боя.