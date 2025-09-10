Туск заявил о сбитых дронах, которые пересекли границу Польши

Несколько беспилотников были уничтожены после проникновения в территориальное небо Польши. Об этом сообщили в Оперативном командовании ВС республики.

«Это акт, который создал реальную угрозу безопасности наших граждан», — говорится в сообщении.

Воздушные объекты, которые в Польше идентифицировали как российские, зафиксировали радиолокационные системы. Командование ВС приняло решение о нейтрализации БПЛА. На данный момент продолжаются работы по поиску и локализации мест падения сбитых дронов. В ведомстве заявили о полной готовности к «дальнейшим действиям».

Премьер-министр Дональд Туск написал в соцсети X о случившемся, уточнив, что находится в постоянном контакте с президентом и министром обороны. По его словам, он уже проинформировал генсека НАТО Марка Рютте.