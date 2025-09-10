Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 04:25

Туск заявил о сбитых дронах, которые пересекли границу Польши

Обложка © X / Ministerstwo Obrony Narodowej

Обложка © X / Ministerstwo Obrony Narodowej

Несколько беспилотников были уничтожены после проникновения в территориальное небо Польши. Об этом сообщили в Оперативном командовании ВС республики.

«Это акт, который создал реальную угрозу безопасности наших граждан», — говорится в сообщении.

Воздушные объекты, которые в Польше идентифицировали как российские, зафиксировали радиолокационные системы. Командование ВС приняло решение о нейтрализации БПЛА. На данный момент продолжаются работы по поиску и локализации мест падения сбитых дронов. В ведомстве заявили о полной готовности к «дальнейшим действиям».

Премьер-министр Дональд Туск написал в соцсети X о случившемся, уточнив, что находится в постоянном контакте с президентом и министром обороны. По его словам, он уже проинформировал генсека НАТО Марка Рютте.

В связи с инцидентом Польша ввела временные ограничения на полёты в нескольких аэропортах, в том числе над Варшавой, объяснив это незапланированной военной активностью. Военное ведомство заявило, что в небе над территорией республики действуют польские и союзные военные самолёты. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения были приведены в состояние повышенной готовности.

