Туск заявил о сбитых дронах, которые пересекли границу Польши
Обложка © X / Ministerstwo Obrony Narodowej
Несколько беспилотников были уничтожены после проникновения в территориальное небо Польши. Об этом сообщили в Оперативном командовании ВС республики.
«Это акт, который создал реальную угрозу безопасности наших граждан», — говорится в сообщении.
Воздушные объекты, которые в Польше идентифицировали как российские, зафиксировали радиолокационные системы. Командование ВС приняло решение о нейтрализации БПЛА. На данный момент продолжаются работы по поиску и локализации мест падения сбитых дронов. В ведомстве заявили о полной готовности к «дальнейшим действиям».
Премьер-министр Дональд Туск написал в соцсети X о случившемся, уточнив, что находится в постоянном контакте с президентом и министром обороны. По его словам, он уже проинформировал генсека НАТО Марка Рютте.
В связи с инцидентом Польша ввела временные ограничения на полёты в нескольких аэропортах, в том числе над Варшавой, объяснив это незапланированной военной активностью. Военное ведомство заявило, что в небе над территорией республики действуют польские и союзные военные самолёты. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения были приведены в состояние повышенной готовности.