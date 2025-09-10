«Буча 2.0»: В Госдуме назвали две версии инцидента с беспилотниками в небе над Польшей

Инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши мог произойти из-за технического сбоя. Согласно второй версии, это провокация Украины. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Теоретически нельзя исключать ошибку в управлении. Когда мы говорим о большой концентрации оружия, возможно всё. Всегда существует угроза некоего непредсказуемого действия. С другой стороны, подобное возможно, скорее, с единичными беспилотниками, а не в случае массированной атаки, о которой говорит Польша», — заметил депутат.