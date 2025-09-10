«Буча 2.0»: В Госдуме назвали две версии инцидента с беспилотниками в небе над Польшей
Депутат Чепа: Инцидент с беспилотниками в Польше может быть провокацией Киева
Инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши мог произойти из-за технического сбоя. Согласно второй версии, это провокация Украины. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Теоретически нельзя исключать ошибку в управлении. Когда мы говорим о большой концентрации оружия, возможно всё. Всегда существует угроза некоего непредсказуемого действия. С другой стороны, подобное возможно, скорее, с единичными беспилотниками, а не в случае массированной атаки, о которой говорит Польша», — заметил депутат.
По его мнению, более вероятной кажется версия с провокацией со стороны Украины, которая заинтересована в подталкивании Европы и НАТО к отправке своих контингентов в зону конфликта. Парламентарий напомнил о других подобных инцидентах, направленных на срыв переговоров. Он выделил события в Буче, которые, по его словам, разрушили диалог в Стамбуле.
Напомним, утром в Польше заявили, что в воздушное пространство страны вторглись беспилотники. Данный инцидент привёл к временным ограничениям в работе нескольких аэропортов, в числе которых оказался и столичный. Для противодействия угрозе Польша и НАТО подняли в небо боевую авиацию. Премьер-министр Дональд Туск позже сообщил, что в воздушном пространстве республики уничтожены несколько вражеских дронов, после чего инициировал срочное совещание правительства.