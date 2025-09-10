В НАТО официально прокомментировали инцидент с беспилотниками в небе над Польшей

НАТО подтвердило факт проникновения беспилотников в воздушное пространство Польши и их перехват силами противовоздушной обороны. Об этом заявила официальный представитель альянса в соцсети X.

«Ночью многочисленные беспилотники вошли в воздушное пространство Польши и были встречены польской и натовской ПВО. Генеральный секретарь поддерживает связь с польским руководством, НАТО проводит тесные консультации с Польшей», — написала спикер альянса.