Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 07:48

В НАТО официально прокомментировали инцидент с беспилотниками в небе над Польшей

В НАТО подтвердили заход беспилотников в воздушное пространство Польши

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

НАТО подтвердило факт проникновения беспилотников в воздушное пространство Польши и их перехват силами противовоздушной обороны. Об этом заявила официальный представитель альянса в соцсети X.

«Ночью многочисленные беспилотники вошли в воздушное пространство Польши и были встречены польской и натовской ПВО. Генеральный секретарь поддерживает связь с польским руководством, НАТО проводит тесные консультации с Польшей», — написала спикер альянса.

Навроцкий не указал, чьи беспилотники были сбиты в Польше
Навроцкий не указал, чьи беспилотники были сбиты в Польше

Напомним, утром в Польше заявили, что в воздушное пространство страны вторглись беспилотники. Из-за этого были введены ограничения работы ряда аэропортов, в том числе и столичного, а также поднята боевая авиация ВВС Польши и НАТО. Премьер Дональд Туск утверждает, что несколько БПЛА были сбиты над территорией республики, он созвал экстренное заседание правительства.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • НАТО
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar