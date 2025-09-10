Навроцкий не указал, чьи беспилотники были сбиты в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что находится на связи с командованием армии на фоне обнаружения неопозанных БПЛА в воздушном пространстве страны. При этом он не уточнил, кому принадлежат сбитые беспилотники.

«С момента нарушения воздушного пространства РП я нахожусь в постоянном контакте с вице-премьером, министром национальной обороны и ключевыми командирами Вооружённых сил РП. Безопасность нашей Родины является наивысшим приоритетом и требует тесного взаимодействия», — написал политик в соцсети X.

В ближайшее время Навроцкий намерен провести новый брифинг в Бюро национальной безопасности, куда также прибудет премьер-министр Дональд Туск.