10 сентября, 05:38

Навроцкий не указал, чьи беспилотники были сбиты в Польше

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Verconer

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что находится на связи с командованием армии на фоне обнаружения неопозанных БПЛА в воздушном пространстве страны. При этом он не уточнил, кому принадлежат сбитые беспилотники.

«С момента нарушения воздушного пространства РП я нахожусь в постоянном контакте с вице-премьером, министром национальной обороны и ключевыми командирами Вооружённых сил РП. Безопасность нашей Родины является наивысшим приоритетом и требует тесного взаимодействия», — написал политик в соцсети X.

В ближайшее время Навроцкий намерен провести новый брифинг в Бюро национальной безопасности, куда также прибудет премьер-министр Дональд Туск.

Напомним, что сегодня утром, 10 сентября, стало известно, что несколько беспилотников были уничтожены после проникновения в воздушное пространство Польши. Власти страны уже отчитались о случившемся перед НАТО.

Милена Скрипальщикова
