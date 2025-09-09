Мессенджер MAX
9 сентября, 16:39

«Безосновательный шаг»: МИД Белоруссии заявил протест Польше из-за закрытия границы

МИД Белоруссии заявил протест Польше из-за закрытия границы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

МИД Белоруссии выразил временному поверенному в делах Польши устный протест по поводу закрытия границы. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства соседней республики.

«В МИД Республики Беларусь вызван временный поверенный в делах Республики Польша Кшиштоф Ожанна, которому заявлен устный протест в связи с решением польской стороны приостановить движение через государственную границу на период проведения учений «Запад-2025», — указано в сообщении министерства.

В Минске резко осудили действия Польши, заявив, что они вредят интересам широкого круга государств, как на Востоке, так и на Западе. Белорусская сторона расценивает это как злонамеренное использование своего географического положения и попытку «монополизировать» контроль над границами ЕС и ЕАЭС. Подчёркивается, что подобные «незаконные и безосновательные» шаги не имеют под собой оснований, особенно учитывая готовность Белоруссии к международному наблюдению за военными учениями.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о полном закрытии польско-белорусской границы, включая автомобильные и железнодорожные переходы. Причиной этого решения стали российско-белорусские военные учения «Запад-2025». Граница будет закрыта в ночь с 11 на 12 сентября.

Наталья Демьянова
