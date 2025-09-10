Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 05:48

Премьер Туск созвал экстренное заседание кабмина из-за дронов в небе Польши

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства в связи с сообщениями о нарушении воздушного пространства страны. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил официальный представитель кабмина Адам Шлапка.

«Премьер-министр Дональд Туск проводит встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность. Премьер-министр созвал экстренное заседание Совета министров на 08.00 (09.00 мск)», — написал Шлапка.

Расчёты ПВО уничтожили за ночь 122 дрона ВСУ над 13 регионами России
Расчёты ПВО уничтожили за ночь 122 дрона ВСУ над 13 регионами России

Напомним, Польша сегодня утром заявила о вторжении беспилотников в воздушное пространство республики. В связи с этим была временно ограничена работа некоторых аэропортов, включая варшавский, а также была поднята боевая авиация, в том числе истребители союзников по НАТО. По словам Дональда Туска, несколько БПЛА были сбиты над польской территорией.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Польша
  • Дональд Туск
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar