«Мы знаем одно»: Российский дипломат рассказал правду о налёте дронов на Польшу

Беспилотники, которые сбили на территории Польши, залетели туда с Украины. Об этом сообщил временный поверенный в делах России Андрей Ордаш.

«Мы знаем одно — эти дроны летели со стороны Украины», — сказал дипломат на выходе из МИД республики, куда его вызвали после появления сообщений о дронах.