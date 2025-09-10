Мессенджер MAX
Регион
10 сентября, 11:22

«Мы знаем одно»: Российский дипломат рассказал правду о налёте дронов на Польшу

Временный поверенный Ордаш: Дроны прилетели в Польшу со стороны Украины

Обложка © Shutterstock AI

Беспилотники, которые сбили на территории Польши, залетели туда с Украины. Об этом сообщил временный поверенный в делах России Андрей Ордаш.

«Мы знаем одно — эти дроны летели со стороны Украины», — сказал дипломат на выходе из МИД республики, куда его вызвали после появления сообщений о дронах.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь с 9 на 10 сентября в воздушное пространство страны проникли 19 беспилотников, из которых три были сбиты Он подчеркнул, что это предварительные сведения и количество проникновений может быть скорректировано. Туск традиционно обвинил в случившемся Россию. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что руководство ЕС и НАТО регулярно обвиняют нашу страну в провокациях, при этом чаще всего не приводя убедительных аргументов или доказательств.

