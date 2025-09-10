Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию и доказательства. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше.

«Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокации. Чаще всего не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию», — отметил представитель Кремля.