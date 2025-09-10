Песков – о ситуации в Польше: ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях
Обложка © Life.ru
Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию и доказательства. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше.
«Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокации. Чаще всего не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию», — отметил представитель Кремля.
Он добавил, что давать комментарии по инциденту — прерогатива Минобороны.
Напомним, в Польше заявили, что в ночь с 9 на 10 сентября в воздушное пространство страны проникли 19 беспилотников. Из-за этого в небо поднималась боевая авиация ВВС Польши и НАТО. Премьер Дональд Туск созвал экстренное совещание правительства, заявив, что дроны российские, но не предоставив доказательств. При этом в Белоруссии заявили, что ночью сбили часть БПЛА, залетевших в воздушное пространство страны с Украины, при этом Польша и Литва были предупреждены о приближении объектов к их границам.