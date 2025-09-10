В Белоруссии заявили, что сбили часть дронов, «заблудившихся» между Россией и Украиной
Белоруссия оповестила Польшу и Литву о приближении неизвестных объектов в небе
Силы ПВО Белоруссии ночью сбили часть беспилотников, залетевших в воздушное пространство страны, при этом Польша и Литва были предупреждены о приближении объектов к их границам. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Белоруссии Павел Муравейко.
По его словам, в ходе ночного взаимного обмена ударами БПЛА между РФ и Украиной часть дронов «заблудилась» из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон.
«Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики», — цитирует Муравейко пресс-служба МО Белоруссии.
Он подчеркнул, что Польша оповестила Белоруссию о приближении неопознанных летательных аппаратов с территории Украины. В Минск в ответ оповестил коллег в Польше и Литве о приближении дронов к границам их стран.
«С 23:00 часов 9 сентября до 04:00 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики. Тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран», — отметил он.
Напомним, 10 сентября в Польше заявили, что в воздушное пространство страны вторглись беспилотники. Из-за этого были введены ограничения работы ряда аэропортов, в том числе и варшавского, а также поднята боевая авиация. Премьер Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина и заявил, что дроны якобы были российскими. В НАТО уже дали первый комментарий.