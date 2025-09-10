В Белоруссии заявили, что сбили часть дронов, «заблудившихся» между Россией и Украиной

Силы ПВО Белоруссии ночью сбили часть беспилотников, залетевших в воздушное пространство страны, при этом Польша и Литва были предупреждены о приближении объектов к их границам. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Белоруссии Павел Муравейко.

По его словам, в ходе ночного взаимного обмена ударами БПЛА между РФ и Украиной часть дронов «заблудилась» из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон.

«Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики», — цитирует Муравейко пресс-служба МО Белоруссии.

Он подчеркнул, что Польша оповестила Белоруссию о приближении неопознанных летательных аппаратов с территории Украины. В Минск в ответ оповестил коллег в Польше и Литве о приближении дронов к границам их стран.