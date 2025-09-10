Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 07:50

В Польше при попытке уничтожения дрона повреждён жилой дом

Обложка © polsatnews.pl

Обложка © polsatnews.pl

Крыша жилого дома была повреждена в населённом пункте Вырыки в Польше у границы с Украиной при попытке уничтожения залетевшего дрона. Пострадавших нет. Об этом сообщили телеканалу Polsat местные власти.

«В населенном пункте Вырыки произошёл инцидент, в результате которого был повреждён один жилой дом. Подробности пока не известны — мы не знаем, упал ли сам дрон на это здание и повредил крышу и потолок, или это были обломки этого дрона», — рассказал глава Влодавского района Мариуш Занько.

В НАТО официально прокомментировали инцидент с беспилотниками в небе над Польшей
В НАТО официально прокомментировали инцидент с беспилотниками в небе над Польшей

Напомним, 10 сентября в Польше заявили, что в воздушное пространство страны вторглись беспилотники. Из-за этого были введены ограничения работы ряда аэропортов, в том числе и варшавского, а также поднята боевая авиация ВВС Польши и НАТО. Премьер Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина и заявил, что дроны якобы были российскими.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Польша
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar