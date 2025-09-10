В Польше при попытке уничтожения дрона повреждён жилой дом

Крыша жилого дома была повреждена в населённом пункте Вырыки в Польше у границы с Украиной при попытке уничтожения залетевшего дрона. Пострадавших нет. Об этом сообщили телеканалу Polsat местные власти.

«В населенном пункте Вырыки произошёл инцидент, в результате которого был повреждён один жилой дом. Подробности пока не известны — мы не знаем, упал ли сам дрон на это здание и повредил крышу и потолок, или это были обломки этого дрона», — рассказал глава Влодавского района Мариуш Занько.