В Польше при попытке уничтожения дрона повреждён жилой дом
Обложка © polsatnews.pl
Крыша жилого дома была повреждена в населённом пункте Вырыки в Польше у границы с Украиной при попытке уничтожения залетевшего дрона. Пострадавших нет. Об этом сообщили телеканалу Polsat местные власти.
«В населенном пункте Вырыки произошёл инцидент, в результате которого был повреждён один жилой дом. Подробности пока не известны — мы не знаем, упал ли сам дрон на это здание и повредил крышу и потолок, или это были обломки этого дрона», — рассказал глава Влодавского района Мариуш Занько.
Напомним, 10 сентября в Польше заявили, что в воздушное пространство страны вторглись беспилотники. Из-за этого были введены ограничения работы ряда аэропортов, в том числе и варшавского, а также поднята боевая авиация ВВС Польши и НАТО. Премьер Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина и заявил, что дроны якобы были российскими.