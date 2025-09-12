Мессенджер MAX
11 сентября, 21:17

Дипломаты РФ приглашены в МИД Бельгии в связи с инцидентом в Польше

Российских дипломатов пригласили в МИД Бельгии из-за инцидента в Польше

Обложка © Unsplash / Luiza Giannelli

Министерство иностранных дел Бельгии пригласило посла России Дениса Гончара и временного поверенного по делам в РФ на официальную встречу. Поводом стало нарушение воздушного пространства Польши беспилотниками. Об этом сообщило агентство Belga.

Бельгийские чиновники заявили, что нарушение было умышленным и рассматривается как новая серьёзная эскалация со стороны Москвы в отношении ЕС и НАТО.

В Польшу прибыла крупная партия американских танков Abrams
В Польшу прибыла крупная партия американских танков Abrams

Ранее в Польше сообщили об обнаружении обломков ещё одного беспилотника. 17-й дрон найден в населённом пункте Примярки, волость Ксенжополь. Напомним, что утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких БПЛА, вторгшихся в воздушное пространство Польши. Премьер-министр Дональд Туск сообщал о 19 нарушениях. В связи с инцидентом Польша инициировала консультации членов НАТО в рамках статьи 4 Североатлантического договора.

