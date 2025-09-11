Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 сентября, 20:51

В Польшу прибыла крупная партия американских танков Abrams

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: Варшава получила партию из 38 танков Abrams

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Польша получила очередную партию американских танков M1A2 Abrams. Как сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, в страну прибыли 38 танков.

«Мы получили одну из крупнейших морских партий грузов, включающую 38 танков M1A2 Abrams и 14 машин технического обеспечения. В скором времени новая техника поступит в наши подразделения», — сообщил глава МО Польши у себя на странице в соцсети X.

Напомним, в 2022 году Варшава подписала соглашение с Вашингтоном о поставке 250 модернизированных основных боевых танков M1A2 Abrams в 2025–2026 годах.

Ранее Косиняк-Камыш сообщил, что Швеция в срочном порядке перебрасывает в Польшу дополнительные самолёты и средства противовоздушной обороны. Также ожидается, что в ближайшее время страна получит дополнительные средства противовоздушной обороны от союзников по Североатлантическому альянсу.

