В Польшу прибыла крупная партия американских танков Abrams

Польша получила очередную партию американских танков M1A2 Abrams. Как сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, в страну прибыли 38 танков.

«Мы получили одну из крупнейших морских партий грузов, включающую 38 танков M1A2 Abrams и 14 машин технического обеспечения. В скором времени новая техника поступит в наши подразделения», — сообщил глава МО Польши у себя на странице в соцсети X.

Напомним, в 2022 году Варшава подписала соглашение с Вашингтоном о поставке 250 модернизированных основных боевых танков M1A2 Abrams в 2025–2026 годах.