Глава МО Польши сообщил, что Швеция направила в страну самолёты и средства ПВО

Швеция в срочном порядке перебрасывает в Польшу дополнительные самолёты и средства противовоздушной обороны. Об этом, выступая в эфире телеканала TVN, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Только что я получил информацию от министра обороны Швеции (Пола Юнсона. — Прим. Life.ru) о срочном направлении в Польшу дополнительной помощи, в том числе средств противовоздушной обороны и самолётов», — заявил руководитель польского военного ведомства, не уточнив, о каких именно самолётах и системах ПВО идёт речь.

Кроме того, замглавы Министерства национальной обороны Польши Цезарий Томчик, выступая на телеканале Polsat, сообщил, что в ближайшее время страна получит дополнительные средства противовоздушной обороны от союзников по Североатлантическому альянсу.