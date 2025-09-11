Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 01:34

Польша после инцидента с БПЛА просит провести экстренное заседание Совбеза ООН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Польша после инцидента с беспилотными летательными аппаратами в своём воздушном пространстве запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН. Об этом говорится в заявлении представительства Южной Кореи, которое в этом месяце председательствует в СБ всемирной организации.

«Запрос был сделан Польшей», — сообщили в южнокорейской миссии, добавив, что в данный момент обсуждается точное время заседания.

Президент Польши Навроцкий обсудил с Трампом инцидент с дронами
Президент Польши Навроцкий обсудил с Трампом инцидент с дронами

Напомним, накануне председатель правительства Польши Дональд Туск сообщил, что воздушные границы Польши были нарушены беспилотными летательными аппаратами. Он обвинил в случившемся Россию, однако никаких доказательств этому не привёл. Позднее польское МВД сообщило об обнаружении на территории республики обломков 16 дронов. В Министерстве обороны РФ прокомментировали ситуацию, обратив внимание на то, что дальность российских беспилотников, якобы пересёкших границу с Польшей, не превышает 700 километров.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Польша
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar