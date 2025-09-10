Президент Польши Навроцкий обсудил с Трампом инцидент с дронами

Президент Польши Кароль Навроцкий обсудил с американским лидером Дональдом Трампом нарушения воздушного пространства страны. Об этом глава республики написал на платформе Х.

«Только что завершил разговор с президентом США Дональдом Трампом об инцидентах с проникновением российских дронов в наше воздушное пространство», — сообщил польский президент.

Навроцкий заявил, что эти переговоры являются частью консультаций с союзниками по вопросам безопасности воздушного пространства.