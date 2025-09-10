Все без взрывчатки: Обломки уже 12 дронов нашли в Польше

В Польше обнаружены фрагменты уже 12 дронов. Об этом сообщила представитель МВД республики Каролина Галецкая.

«По информации полиции на 17:30 (18:30 мск), найдено 12 дронов», — написала Галецкая в соцсети Х.

Польская прокуратура заявляет, что взрывчатых веществ ни на одном из упавших дронов не обнаружено.