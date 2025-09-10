Варшава инициировала масштабную информационную кампанию вокруг беспилотников ради политической спекуляции. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своём телеграм-канале.

По мнению Коца, происходящее выглядит как целенаправленная попытка европейских политиков надавить на президента США Дональда Трампа и разрушить его дружеские отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Журналист указал на явную избирательность в освещении подобных инцидентов: ранее падение беспилотников в Эстонии и Румынии не вызывало такого ажиотажа.

«Похоже, европейцы придумали, как повлиять на Трампа и вырвать его из лап очарования Владимиром Путиным. Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!», — написал военкор.