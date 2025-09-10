Шарий: Историю с дронами в Польше используют, чтобы оправдать существование НАТО

Украинский блогер Анатолий Шарий в новом видео прокомментировал ситуацию вокруг сообщений о попадании беспилотников на территорию Польши. По его словам, на фоне военных событий на Украине Западу необходимо показать, что блок НАТО сохраняет значимость.

«На сегодняшний день Киев теряет территории, и теперь Запад должен продемонстрировать, что есть хоть какой-то смысл в существовании НАТО. Надо понимать, что дроны залетали и ранее, но теперь особая ситуация — в Евросоюзе нет единства по поводу санкций в отношении РФ», — заявил Шарий.

Он отметил, что многие страны ЕС не хотят нести финансовые издержки от продолжения конфликта, а США настаивают на прекращении закупок российского сырья и введении пошлин против Индии и Китая.

«Это всё связано между собой. Те, кто не окончательно выжил из ума в Европе, не хотят платить за чужую войну. Пахнет полным банкротством», — сказал блогер.

По его словам, НАТО не расценивает инцидент с дронами как нападение на альянс.