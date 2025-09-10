«Началось!»: Трамп отреагировал на инцидент с дронами в Польше
Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с дронами в Польше. Пост появился в соцсети американского лидера Truth Social.
«Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Началось!» — написал американский лидер.
По информации Reuters, Белый дом внимательно следит за развитием событий в Польше. Сегодня ожидается телефонный разговор между Трампом и польским лидером Каролем Навроцким. В МИД Польши, в свою очередь, выразили надежду, что Трамп продемонстрирует готовность подкрепить свои заявления о безопасности Польши конкретными шагами.
Напомним, польский премьер Дональд Туск утверждает, что минувшей ночью на территорию Польши залетели 19 беспилотников, из которых удалось сбить три, а местоположение остальных продолжают устанавливать. Виноватой в инциденте он, конечно же, считает Россию. Министерство обороны РФ, со своей стороны, заявило об отсутствии намерений атаковать объекты на территории Польши и выразило готовность к проведению двусторонних консультаций с польским военным ведомством.