Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 15:24

«Началось!»: Трамп отреагировал на инцидент с дронами в Польше

Трамп отреагировал на инцидент с дронами в Польше

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с дронами в Польше. Пост появился в соцсети американского лидера Truth Social.

«Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Началось!» — написал американский лидер.

По информации Reuters, Белый дом внимательно следит за развитием событий в Польше. Сегодня ожидается телефонный разговор между Трампом и польским лидером Каролем Навроцким. В МИД Польши, в свою очередь, выразили надежду, что Трамп продемонстрирует готовность подкрепить свои заявления о безопасности Польши конкретными шагами.

НАТО активировало статью 4 договора из-за инцидента с БПЛА в Польше
НАТО активировало статью 4 договора из-за инцидента с БПЛА в Польше

Напомним, польский премьер Дональд Туск утверждает, что минувшей ночью на территорию Польши залетели 19 беспилотников, из которых удалось сбить три, а местоположение остальных продолжают устанавливать. Виноватой в инциденте он, конечно же, считает Россию. Министерство обороны РФ, со своей стороны, заявило об отсутствии намерений атаковать объекты на территории Польши и выразило готовность к проведению двусторонних консультаций с польским военным ведомством.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Польша
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar