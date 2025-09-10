«Началось!»: Трамп отреагировал на инцидент с дронами в Польше

По информации Reuters, Белый дом внимательно следит за развитием событий в Польше. Сегодня ожидается телефонный разговор между Трампом и польским лидером Каролем Навроцким. В МИД Польши, в свою очередь, выразили надежду, что Трамп продемонстрирует готовность подкрепить свои заявления о безопасности Польши конкретными шагами.