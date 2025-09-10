Мессенджер MAX
10 сентября, 12:34

МО РФ готово к консультациям с Польшей по поводу инцидента с беспилотниками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Минобороны РФ готово обсудить с польскими коллегами вопрос о пересечении беспилотниками воздушного пространства страны. Об этом заявили в российском военном ведомстве.

По имеющейся информации, Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли удар по украинским оборонным предприятиям в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Цели на территории Польши не рассматривались. Заявленная дальность БПЛА, которые пересекли польскую границу, не превышает 700 км.

«Тем не менее мы готовы по данной теме провести консультации с Министерством обороны Польши», — подчеркнули в Минобороны России.

Удобный повод: ЧП с дронами в Польше напомнило эксперту провокацию с малайзийским «боингом»
Напомним, глава польского правительства Дональд Туск заявил, что минувшей ночью в воздушное пространство республики зашли 19 БПЛА, из которых три были сбиты. В Кремле назвали это очередным бездоказательным обвинением.

Мария Любицкая
