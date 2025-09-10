Инцидент с беспилотниками в польском воздушном пространстве представляет собой спланированную провокацию, аналогичную ряду других громких событий. Такую оценку ситуации дал военный эксперт Юрий Кнутов в интервью изданию «Взгляд».

Он заявил, что данный инцидент будут активно использовать на Западе для демонизации России и представления её действий как агрессивных. Эксперт предположил, что Киев заинтересован в открытом вмешательстве войск НАТО в конфликт, и этот случай может стать формальным поводом для обсуждения применения статьи 4 учредительного договора альянса.

«История с дронами в воздушном пространстве Польши — это продуманная и подготовленная провокация сродни катастрофе малайзийского Boeing или Буче», — сказал он.

Кнутов также отметил, что результатом подобных действий может стать решение группы стран направить свои воинские контингенты на Украину. По его мнению, Варшава уже начала соответствующие консультации с партнёрами по Североатлантическому альянсу.