Путин и Трамп на Аляске
10 сентября, 12:28

Удобный повод: ЧП с дронами в Польше напомнило эксперту провокацию с малайзийским «боингом»

Эксперт Кнутов: Инцидент с БПЛА в Польше был спланированной провокацией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Инцидент с беспилотниками в польском воздушном пространстве представляет собой спланированную провокацию, аналогичную ряду других громких событий. Такую оценку ситуации дал военный эксперт Юрий Кнутов в интервью изданию «Взгляд».

Он заявил, что данный инцидент будут активно использовать на Западе для демонизации России и представления её действий как агрессивных. Эксперт предположил, что Киев заинтересован в открытом вмешательстве войск НАТО в конфликт, и этот случай может стать формальным поводом для обсуждения применения статьи 4 учредительного договора альянса.

«История с дронами в воздушном пространстве Польши — это продуманная и подготовленная провокация сродни катастрофе малайзийского Boeing или Буче»,сказал он.

Кнутов также отметил, что результатом подобных действий может стать решение группы стран направить свои воинские контингенты на Украину. По его мнению, Варшава уже начала соответствующие консультации с партнёрами по Североатлантическому альянсу.

«Мы знаем одно»: Российский дипломат рассказал правду о налёте дронов на Польшу
«Мы знаем одно»: Российский дипломат рассказал правду о налёте дронов на Польшу

Напомним, глава польского правительства Дональд Туск заявил, что минувшей ночью в воздушное пространство республики зашли 19 БПЛА, из которых три были сбиты. В Кремле назвали это очередным бездоказательным обвинением, что так часто звучат в адрес России от Евросоюза и НАТО.

Для справки: малазийский лайнер Boeing 777 (рейс MH17), потерпел крушение 17 июля 2014 года во время полёта из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате чего погибли все находившиеся на борту 298 человек. Суд Нидерландов возложил ответственность за эту трагедию на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти выводы, напомнив, что российскую сторону не допустили до расследования, а следовательно его нельзя считать объективным.

Юрий Лысенко
