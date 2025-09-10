Удобный повод: ЧП с дронами в Польше напомнило эксперту провокацию с малайзийским «боингом»
Эксперт Кнутов: Инцидент с БПЛА в Польше был спланированной провокацией
Инцидент с беспилотниками в польском воздушном пространстве представляет собой спланированную провокацию, аналогичную ряду других громких событий. Такую оценку ситуации дал военный эксперт Юрий Кнутов в интервью изданию «Взгляд».
Он заявил, что данный инцидент будут активно использовать на Западе для демонизации России и представления её действий как агрессивных. Эксперт предположил, что Киев заинтересован в открытом вмешательстве войск НАТО в конфликт, и этот случай может стать формальным поводом для обсуждения применения статьи 4 учредительного договора альянса.
«История с дронами в воздушном пространстве Польши — это продуманная и подготовленная провокация сродни катастрофе малайзийского Boeing или Буче», — сказал он.
Кнутов также отметил, что результатом подобных действий может стать решение группы стран направить свои воинские контингенты на Украину. По его мнению, Варшава уже начала соответствующие консультации с партнёрами по Североатлантическому альянсу.
Напомним, глава польского правительства Дональд Туск заявил, что минувшей ночью в воздушное пространство республики зашли 19 БПЛА, из которых три были сбиты. В Кремле назвали это очередным бездоказательным обвинением, что так часто звучат в адрес России от Евросоюза и НАТО.
Для справки: малазийский лайнер Boeing 777 (рейс MH17), потерпел крушение 17 июля 2014 года во время полёта из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате чего погибли все находившиеся на борту 298 человек. Суд Нидерландов возложил ответственность за эту трагедию на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти выводы, напомнив, что российскую сторону не допустили до расследования, а следовательно его нельзя считать объективным.