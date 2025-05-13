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Регион
13 мая, 10:01

Песков: Москва не принимает ангажированные выводы по делу о малайзийском MH17

MH17. Обложка © Wikipedia / Алан Уилсон

MH17. Обложка © Wikipedia / Алан Уилсон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Москва отвергает выводы расследования о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году, считая их предвзятыми и необоснованными.

Согласно заявлению правительства Нидерландов, Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) возложил на Россию ответственность за катастрофу пассажирского лайнера, указав на нарушение ею положений Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.

Песков подчеркнул, что Россия не участвовала в расследовании трагедии, а потому не признаёт вынесенные на его основе вердикты. Он также отметил, что позиция Кремля по этому вопросу остаётся неизменной, и воздержался от дальнейших комментариев.

«Я не собираюсь это комментировать. Наша позиция хорошо известна. Россия не была стороной, которая принимала участие в расследовании этого происшествия. Поэтому все ангажированные выводы мы не принимаем», — заявил Песков.

17 июля 2014 года пассажирский Boeing 777 рейса MH17 Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение. Погибли все 298 человек на борту.

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Ранее в прокуратуре заявили, что информация о расследовании падения самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines около Актау, произошедшего в декабре прошлого года, не должна разглашаться. Сейчас предпринимаются необходимые действия для полного и всестороннего расследования трагедии.

Оксана Попова
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