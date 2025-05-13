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12 мая, 22:07

Нидерланды и Австралия требуют от России переговоров по MH17 через ICAO

MH17. Обложка © Wikipedia / Алан Уилсон

MH17. Обложка © Wikipedia / Алан Уилсон

Нидерланды и Австралия обратились в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO), добиваясь принуждения России к переговорам по делу о крушении рейса MH17 в 2014 году. Об этом сообщает МИД Нидерландов.

Гаага и Канберра настаивают, что ICAO должен обязать Москву начать переговоры и способствовать этому процессу. По утверждению нидерландского кабмина, Совет Международной организации гражданской авиации накануне якобы признал Россию ответственной за катастрофу.

«Нидерланды и Австралия просят Совет ICAO обязать Российскую Федерацию приступить к переговорам <...> и содействовать этому процессу», — указано в документе.

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Напомним, Boeing 777-200 Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Годом ранее Россия предоставила ICAO доказательства о непричастности к крушению самолёта.

Антон Голыбин
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