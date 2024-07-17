Руководство Нидерландов прикрывает Украину в спорах по делу о катастрофе самолёта Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17. Гаага намеренно не учитывает любые факты, которые свидетельствуют о причастности киевских властей, сказано в заявлении российского посольства по случаю 10-й годовщины трагедии.

"Не поддаётся объяснению, почему за прошедшие десять лет так и не было задано ни одного вопроса Украине, которая отказалась предоставить данные радаров и записи переговоров наземных служб слежения за полётами, не смогла объяснить, куда исчезли работавшие в тот день украинские диспетчеры, которые могли бы пролить свет на обстоятельства трагедии", — вопрошает посольство РФ в Нидерландах.

Дипломаты подчеркнули, что за всё это время вопрос об ответственности Киева ни разу не был поднят, хотя его власти не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий, где были расставлены средства ПВО ВСУ, в частности "Буки".