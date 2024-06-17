Россия предоставила ИКАО доказательства о непричастности к крушению МН17

Россия предоставила Международной организации гражданской авиации (ИКАО) доказательства своей непричастности к авиакатастрофе, в которой в 2014 году упал самолёт Malaysia Airlines рейса MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом заявил старший помощник генерального прокурора РФ по особым поручениям Денис Грунис.

"Мы представили ИКАО большой объём доказательств и иных материалов, свидетельствующих об отсутствии компетенции у Совета ИКАО и абсурдности обвинений против России в причастности к авиакатастрофе рейса МН17", — сказал он ТАСС, отметив, что Москва в принципе не ждёт справедливого и объективного решения Совета ИКАО, в котором, как известно, доминируют государства коллективного Запада.