Россия предоставила ИКАО доказательства о непричастности к крушению МН17
На месте крушения самолета Boeing 777 в Донецкой области. Обложка © ТАСС / AP / Dmitry Lovetsky
Россия предоставила Международной организации гражданской авиации (ИКАО) доказательства своей непричастности к авиакатастрофе, в которой в 2014 году упал самолёт Malaysia Airlines рейса MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом заявил старший помощник генерального прокурора РФ по особым поручениям Денис Грунис.
"Мы представили ИКАО большой объём доказательств и иных материалов, свидетельствующих об отсутствии компетенции у Совета ИКАО и абсурдности обвинений против России в причастности к авиакатастрофе рейса МН17", — сказал он ТАСС, отметив, что Москва в принципе не ждёт справедливого и объективного решения Совета ИКАО, в котором, как известно, доминируют государства коллективного Запада.
Сегодня стало известно, что Москва наконец прекращает участие в споре по делу о крушении MH17. Напомним, Boeing 777-200 разбился над Донбассом 17 июля 2014 года. Тогда Киев утверждал, что лайнер был сбит ополченцами ДНР. При этом российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён и со стороны Киева. Тем не менее голландский суд пришёл к выводу, что рейс MH17 "Малайзийских авиалиний" поразили зенитно-ракетным комплексом "Бук" с поля под посёлком Первомайским.