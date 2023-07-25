Регион

Уведомления отключены

25 июля, 09:34

Судья Гааги, не поддержавшая версию о российской ракете в деле MH17, уволилась

Судья Гааги, которая распространила книги брата, выступившего против версии о российской ракете в деле о крушении рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом в 2014 году, уволилась. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

По её данным, брат судьи написал книгу, в которой опроверг версию о том, что ракета РФ сбила малайзийский Boeing на Украине. Его сестра работает в окружном суде Гааги, и она раздала судьям и прокурорам, ведущим дело о катастрофе, труды родственника. При этом женщина назвала преднамеренным сокрытием выводы по крушению Совбеза Нидерландов и надзорного ведомства. После этого судью не допускали к ведению уголовных дел. Верховный суд страны сделал ей письменный выговор, а также постановил: действия женщины подорвали доверие к авторитету и беспристрастности судебной власти.

"Судья может высказать своё мнение, пишет Верховный суд, но он должен учитывать "влияние этих заявлений", — подчёркивается в публикации.

В итоге судье пришлось подать в отставку.

Посла Нидерландов вызвали в МИД РФ и призвали прекратить обвинять РФ в крушении MH17

Посла Нидерландов вызвали в МИД РФ и призвали прекратить обвинять РФ в крушении MH17

В ноябре 2022 года суд в Гааге вынес приговор троим фигурантам дела: Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко заочно приговорили к пожизненному заключению. Ранее Лайф писал о том, что Совместная следственная группа пока не смогла определить личности участников экипажа ЗРК "Бук", из которого, по версии следствия, в 2014 году на Украине был сбит пассажирский Boeing, выполнявший рейс MH17.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • нидерланды
  • mh17
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров