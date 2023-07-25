Судья Гааги, не поддержавшая версию о российской ракете в деле MH17, уволилась

Судья Гааги, которая распространила книги брата, выступившего против версии о российской ракете в деле о крушении рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом в 2014 году, уволилась. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

По её данным, брат судьи написал книгу, в которой опроверг версию о том, что ракета РФ сбила малайзийский Boeing на Украине. Его сестра работает в окружном суде Гааги, и она раздала судьям и прокурорам, ведущим дело о катастрофе, труды родственника. При этом женщина назвала преднамеренным сокрытием выводы по крушению Совбеза Нидерландов и надзорного ведомства. После этого судью не допускали к ведению уголовных дел. Верховный суд страны сделал ей письменный выговор, а также постановил: действия женщины подорвали доверие к авторитету и беспристрастности судебной власти.

"Судья может высказать своё мнение, пишет Верховный суд, но он должен учитывать "влияние этих заявлений", — подчёркивается в публикации.

В итоге судье пришлось подать в отставку.