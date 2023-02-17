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17 февраля, 13:01

Посла Нидерландов вызвали в МИД РФ и призвали прекратить обвинять РФ в крушении MH17

Посла Нидерландов в Москве вызвали в российский МИД и потребовали от него прекратить безосновательные попытки власти страны возложить на Россию ответственность за катастрофу рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В очередной раз указано на политизированный характер работы возглавляемой Прокуратурой Нидерландов Совместной следственной группы (ССГ), которая на протяжении восьми с половиной лет занималась подгонкой доказательной базы под заранее выбранную версию трагедии и пренебрегала противоречащими ей очевидными фактами", — говорится в сообщении ведомства.

В МИД заявили о том, что приостановка расследования — это очередное доказательство того, что следствие исчерпало аргументы для подтверждения "однобокой обвинительной позиции".

"Российская сторона не признаёт результаты расследования, в котором не принимала полноценного участия и от которого с самого начала была отстранена", — добавили в министерстве.

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Послу заявили о том, что препятствование выполнению Посольством России в Нидерландах своих прямых функций неприемлемо. Это связано в том числе с политологическими площадками, на которых затрагивают темы о России. Дипломата призвали вернуться к конструктивному обсуждению вопросов и отказаться от ультиматумов.

Ранее Лайф писал о том, что Совместная следственная группа пока не смогла определить личности участников экипажа ЗРК "Бук", из которого, по версии следствия, в 2014 году на Украине был сбит пассажирский Boeing, выполнявший рейс MH17. В ноябре 2022 года суд в Гааге вынес приговор троим фигурантам дела: Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко заочно приговорили к пожизненному заключению.

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LIFE / Павел Баранов

Илья Суриков
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