РФ прекращает участие в споре по делу о крушении MH17
Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении "боинга" компании Malaysia Airlines в небе над Донбассом в 2014 году, которое рассматривает Совет ИКАО (Международная организация гражданской авиации). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"В отличие от ангажированного большинства в совете, Россия остаётся приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы рейса MH17, открыта для соответствующей работы. В Совете же ИКАО западники и их сателлиты пусть теперь разбираются друг с другом. Мы прекращаем своё участие в этом фарсе", — подчеркнули в ведомстве.
В МИД также подчеркнули, что Россия не признаёт правомочия совета рассматривать "вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут им вынесены".
Кстати, посла Нидерландов даже вызвали в российский МИД и требовали прекратить безосновательные попытки Амстердама возложить на Россию ответственность за катастрофу рейса MH17.
Напомним, что Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился над Донбассом 17 июля 2014 года. Киев с самого начала утверждал, что пассажирский лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. Тем не менее голландский суд пришёл к выводу, что рейс MH17 "Малайзийских авиалиний" был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук" с поля под посёлком Первомайским.
Life.ru