РФ прекращает участие в споре по делу о крушении MH17

Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении "боинга" компании Malaysia Airlines в небе над Донбассом в 2014 году, которое рассматривает Совет ИКАО (Международная организация гражданской авиации). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В отличие от ангажированного большинства в совете, Россия остаётся приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы рейса MH17, открыта для соответствующей работы. В Совете же ИКАО западники и их сателлиты пусть теперь разбираются друг с другом. Мы прекращаем своё участие в этом фарсе", — подчеркнули в ведомстве.

В МИД также подчеркнули, что Россия не признаёт правомочия совета рассматривать "вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут им вынесены".