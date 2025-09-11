Чехия готова отправить Польше три вертолёта Ми-171Ш и 150 военнослужащих
Mi-171S. Обложка © Ministry of Defence & Armed Forces of the Czech Republic
Чешское Министерство обороны готово отправить в Польшу три вертолёта Ми-171Ш и до 150 военнослужащих в ответ на просьбу Варшавы о помощи. Об этом сообщили в агентстве ČTK.
Вертолёты будут использоваться для защиты территории от беспилотных аппаратов на малых высотах. Премьер-министр Чехии Петр Фиала отметил, что техника может усилить охрану воздушного пространства Европы в краткосрочной перспективе.
Начальник генштаба чешской армии Карел Ржегка уточнил, что численность персонала зависит от оперативной обстановки и логистических возможностей, но не превысит 150 человек. Продолжительность командировки предполагается до трёх месяцев. Подразделение будет базироваться в Намешти-над-Ославой. Отправка войск разрешена действующим мандатом на 2025–2026 годы, позволяющим усилить восточную границу НАТО. В настоящее время чешские солдаты действуют в Словакии, Литве и Латвии.
Напомним, ранее на территорию Польши залетели 19 беспилотников. Польский премьер Дональд Туск обвинил в случившемся Россию. Кроме того, НАТО активировало четвёртую статью устава, согласно которой участники альянса «всегда будут консультироваться друг с другом в случае угрозы». Российское военное ведомство уточнило, что применяемые дроны имеют ограниченную дальность, и сообщения о якобы нарушении польской границы не соответствуют возможностям этих аппаратов.