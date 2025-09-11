Чехия готова отправить Польше три вертолёта Ми-171Ш и 150 военнослужащих

Чешское Министерство обороны готово отправить в Польшу три вертолёта Ми-171Ш и до 150 военнослужащих в ответ на просьбу Варшавы о помощи. Об этом сообщили в агентстве ČTK.

Вертолёты будут использоваться для защиты территории от беспилотных аппаратов на малых высотах. Премьер-министр Чехии Петр Фиала отметил, что техника может усилить охрану воздушного пространства Европы в краткосрочной перспективе.