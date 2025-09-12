В Польше сообщили об обнаружении обломков ещё одного беспилотника

На юго-востоке Польши обнаружен ещё один беспилотный летательный аппарат, нарушивший воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел республики Каролина Галецкая. Таким образом, общее количество найденных БПЛА на территории Польши достигло 17.