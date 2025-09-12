Мессенджер MAX
Регион
11 сентября, 21:00

В Польше сообщили об обнаружении обломков ещё одного беспилотника

МВД Польши: Погранслужба обнаружила 17-й упавший беспилотник

Один из обнаруженных дронов в Польше. Обложка © Telegram / Рамзай

На юго-востоке Польши обнаружен ещё один беспилотный летательный аппарат, нарушивший воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел республики Каролина Галецкая. Таким образом, общее количество найденных БПЛА на территории Польши достигло 17.

«17-й дрон найден в населённом пункте Примярки, волость Ксенжополь, район Билгорай», — написала Галецкая в социальной сети X.

МИД России призвал Варшаву пересмотреть решение о закрытии границ с Белоруссией
Напомним, что утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких БПЛА, вторгшихся в воздушное пространство Польши. Премьер-министр Дональд Туск сообщал о 19 нарушениях. В связи с инцидентом Польша инициировала консультации членов НАТО в рамках статьи 4 Североатлантического договора. В Минобороны РФ сообщили, что дальность российских беспилотников, якобы пересёкших границу с Польшей, не превышает 700 километров. Российское ведомство выразило готовность к консультациям с польской стороной по вопросу произошедшего.

