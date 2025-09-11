Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 18:09

МИД России призвал Варшаву пересмотреть решение о закрытии границ с Белоруссией

Захарова: Польша должна пересмотреть решение о закрытии границ с Белоруссией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Karolis Kavolelis

Россия призывает Польшу пересмотреть решение о полном закрытии границы с Белоруссией и оценить возможные негативные последствия этого шага. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на введение Варшавой ограничительных мер.

Дипломат акцентировала внимание, что польская сторона в одностороннем порядке приняла решение о полном закрытии с 00:00 12 сентября всех пунктов пропуска на белорусской границе, включая автомобильные, железнодорожные и пешеходные переходы.

«Призываем Варшаву задуматься о последствиях таких деструктивных шагов и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки», — подчеркнула Захарова.

В МИД предупредили, что подобные односторонние действия нанесут масштабный ущерб экономическим интересам международных партнёров Польши, ведь они используют транзитные маршруты через польско-белорусскую границу для осуществления товарообмена. По оценкам российского внешнеполитического ведомства, жертвой политических решений польских властей станут не только предприниматели из стран-союзниц Варшавы, но и собственный национальный бизнес. Это в свою очередь негативно скажется на всей региональной логистической системе.

«Такая вот либерализьма»: Захарова высмеяла решение Польши закрыть границу с Белоруссией
«Такая вот либерализьма»: Захарова высмеяла решение Польши закрыть границу с Белоруссией

Напомним, что Польша объявила о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября, связав это с началом учений. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск подписал соответствующий документ. Согласно распоряжению, ограничения затрагивают оба направления движения — въезд и выезд — и распространяются как на людей, так и на грузовой автомобильный и железнодорожный транспорт.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Польша
  • Белоруссия
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar