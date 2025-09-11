МИД России призвал Варшаву пересмотреть решение о закрытии границ с Белоруссией

Россия призывает Польшу пересмотреть решение о полном закрытии границы с Белоруссией и оценить возможные негативные последствия этого шага. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на введение Варшавой ограничительных мер.

Дипломат акцентировала внимание, что польская сторона в одностороннем порядке приняла решение о полном закрытии с 00:00 12 сентября всех пунктов пропуска на белорусской границе, включая автомобильные, железнодорожные и пешеходные переходы.

«Призываем Варшаву задуматься о последствиях таких деструктивных шагов и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки», — подчеркнула Захарова.

В МИД предупредили, что подобные односторонние действия нанесут масштабный ущерб экономическим интересам международных партнёров Польши, ведь они используют транзитные маршруты через польско-белорусскую границу для осуществления товарообмена. По оценкам российского внешнеполитического ведомства, жертвой политических решений польских властей станут не только предприниматели из стран-союзниц Варшавы, но и собственный национальный бизнес. Это в свою очередь негативно скажется на всей региональной логистической системе.