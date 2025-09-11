Глава МВД Польши Марчин Кервиньский объявил о закрытии границы с Белоруссией на неопределённый срок. Решение вызвало реакцию в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале напомнила, что ещё год назад польские туристы свободно ездили в Белоруссию — в Брест, Хатынь и другие города.

«Везде было много польских машин. Граждане приезжали отдохнуть и закупить продукты — прекрасного качества, огромного разнообразия и по адекватным ценам», — отметила Захарова.

По её словам, жители Польши могли сами убедиться, что реальная жизнь в Белоруссии отличается от образа, который создают местные СМИ.

«Выводы напрашивались сами собой и не в пользу Варшавы», — добавила дипломат.

Она подчеркнула, что, проиграв сравнение своей «демократии» с «тоталитаризмом», польские власти решили ограничить передвижение собственных граждан.

«Такая вот либерализьма», — заключила дипломат.