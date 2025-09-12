Дрожь Варшавы: Политолог рассказал об истерике поляков из-за российско-белорусских учений
Политолог Перенджиев: Польша видит в учениях Запад-2025 репетицию удара
Совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» вызвали резкую реакцию Польши, и это объяснимо, считает военный политолог Александр Перенджиев. По словам собеседника Life.ru, Варшава воспринимает манёвры как потенциальную угрозу, хотя они носят оборонительный характер.
«В первую очередь истерит Польша. Потому что именно польские военные составляют крупнейшую группировку на стороне ВСУ. На передовой наши бойцы чаще слышат польскую речь, чем украинскую. Поэтому у поляков страх, что «Запад-2025» — это возможный удар по ним», — отметил эксперт.
Перенджиев подчеркнул, что речь идёт о защитных учениях, цель которых — отработка сценариев отпора агрессии и контратаки в случае нападения на союзное государство Россия–Беларусь.
«Запад это воспринимает как угрозу, хотя мы имеем в виду защиту от агрессии Запада. Удар возможен только в ответ на агрессивные действия», — пояснил политолог.
Напомним, минувшей ночью Польша закрыла последний пункт пропуска через границу с Белоруссией в Тересполе на фоне учений ВС России и Белоруссии «Запад-2025», которые проводятся с 12 по 16 сентября. Несколькими днями ранее меры безопасности на восточных границах усилила Литва, причина — та же.