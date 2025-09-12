Дрожь Варшавы: Политолог рассказал об истерике поляков из-за российско-белорусских учений

Совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» вызвали резкую реакцию Польши, и это объяснимо, считает военный политолог Александр Перенджиев. По словам собеседника Life.ru, Варшава воспринимает манёвры как потенциальную угрозу, хотя они носят оборонительный характер.

«В первую очередь истерит Польша. Потому что именно польские военные составляют крупнейшую группировку на стороне ВСУ. На передовой наши бойцы чаще слышат польскую речь, чем украинскую. Поэтому у поляков страх, что «Запад-2025» — это возможный удар по ним», — отметил эксперт.

Перенджиев подчеркнул, что речь идёт о защитных учениях, цель которых — отработка сценариев отпора агрессии и контратаки в случае нападения на союзное государство Россия–Беларусь.