Литва усилит охрану границы с Россией и Белоруссией из-за учений «Запад-2025»

Литва принимает меры для обеспечения безопасности на границе с Россией и Белоруссией в связи с предстоящими совместными военными учениями «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября. Служба охраны государственной границы при литовском МВД сообщила о планах усилить патрулирование и охрану границы в этот период.

«В ходе совместных белорусско-российских военных учений «Запад-2025», которые начнутся на этой неделе, Служба охраны государственной границы Литвы дополнительно усилит охрану границы с этими странами», — говорится в заявлении на сайте ведомства.