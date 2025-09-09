Литва усилит охрану границы с Россией и Белоруссией из-за учений «Запад-2025»

Мессенджер MAX
9 сентября, 13:02

Литва усилит патрулирование границ с РФ и Белоруссией перед учениями Запад-2025

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ralf Geithe

Литва принимает меры для обеспечения безопасности на границе с Россией и Белоруссией в связи с предстоящими совместными военными учениями «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября. Служба охраны государственной границы при литовском МВД сообщила о планах усилить патрулирование и охрану границы в этот период.

«В ходе совместных белорусско-российских военных учений «Запад-2025», которые начнутся на этой неделе, Служба охраны государственной границы Литвы дополнительно усилит охрану границы с этими странами», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В прочем, учений испугалась не только Литва. Перед началом «Запада-2025» свой границу с Белоруссией закрыла Польша. Там пояснили, что меры приняты «в интересах национальной безопасности». Граница будет закрыта в ночь с 11 на 12 сентября, включая железнодорожный переход.

