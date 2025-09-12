На видео сняли зрелищное всплытие российских подлодок в Арктике в ходе учений «Запад-2025»

Силы Северного флота России приступили к учениям «Запад-2025», военные корабли и подлодки вышли на стартовые позиции в ближних и дальних морских зонах. Кадры боевой тренировки показало в телеграм-канале Минобороны РФ.

Учения «Запад-2025». Видео © Telegram / Минобороны РФ

«К выполнению задач по предназначению в ближней морской зоне приступили корабельные тральные группы и корабельные поисково-ударные группы Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, в Баренцевом море – корабельная ударная группа в составе ракетного крейсера и фрегата соединения ракетных крейсеров Северного флота, а также подводные лодки различных классов и типов», — уточнили в ведомстве.

В Северном Ледовитом океане развёрнута Арктическая экспедиционная группировка России, которая также примет участие в учениях. Командование РФ ставит целью отработать задачи по обеспечению безопасности российской береговой инфраструктуры в Арктике, объектов и гарнизонов Северного флота. И, наконец, манёвры помогут отточить применение высокоточного оружия и новых образцов техники.