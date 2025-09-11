Песков: Учения России и Белоруссии не направлены против других стран

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» не направлены против других стран.

«Учения действительно будут. Это плановые учения. Они не нацелены против кого-то. Речь идёт о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками», — отметил он.

Манёвры пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.