Песков: Учения России и Белоруссии не направлены против других стран
Обложка © Александр Река/ТАСС
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» не направлены против других стран.
«Учения действительно будут. Это плановые учения. Они не нацелены против кого-то. Речь идёт о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками», — отметил он.
Манёвры пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.
Учения серии «Запад» проводятся раз в несколько лет и традиционно вызывают обеспокоенность у стран НАТО и Балтии. На Западе их часто рассматривают как проверку боеготовности и сигнал в адрес соперников, тогда как Москва и Минск называют манёвры исключительно оборонительными.