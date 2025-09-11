Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 09:53

Песков: Учения России и Белоруссии не направлены против других стран

Обложка © Александр Река/ТАСС

Обложка © Александр Река/ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» не направлены против других стран.

«Учения действительно будут. Это плановые учения. Они не нацелены против кого-то. Речь идёт о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками», — отметил он.

Манёвры пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.

Учения серии «Запад» проводятся раз в несколько лет и традиционно вызывают обеспокоенность у стран НАТО и Балтии. На Западе их часто рассматривают как проверку боеготовности и сигнал в адрес соперников, тогда как Москва и Минск называют манёвры исключительно оборонительными.

Применение ядерного оружия и «Орешника» отработают на учениях в Белоруссии
Применение ядерного оружия и «Орешника» отработают на учениях в Белоруссии
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Белоруссия
  • Армия
  • НАТО
  • Дмитрий Песков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar