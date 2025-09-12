Польша закрыла границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025»

В ночь на 12 сентября Польша полностью закрыла границу с Белоруссией. Решение вступило в силу в полночь по местному времени (01:00 мск). До этого момента оставался открытым лишь пассажирский пункт в Тересполе. Об этом заявил глава МВД республики Марчин Кервиньский.

«Сегодня в полночь мы закрыли движение на польско-белорусской границе. Это решение связано с манёврами «Запад», — заявил Кервиньский.

Министр подчеркнул, что для многих предпринимателей меры окажутся тяжёлыми, однако приоритетом остаётся безопасность граждан. Возобновление движения на границе будет возможным только после того, как будет обеспечена безопасность поляков, экономический ущерб постараются минимизировать.

Премьер-министр Дональд Туск поручил подготовить перечень потенциальных убытков для бизнеса, связанных с приостановкой пограничного движения. На этой основе власти будут рассматривать меры поддержки отдельных отраслей в зависимости от продолжительности ограничений.

Закрыты пассажирский переход Тересполь, грузовой «Кукурыки» — «Козловичи», а также три железнодорожных направления: «Кузница Белостоцкая» — Гродно, «Семянувка» — Свислочь и «Тересполь» — Брест.