Польша стягивает 40 тысяч военных к границе с Белоруссией и Россией
Обложка © EPA/WOJTEK JARGILO POLAND OUT
Польша стягивает к границе с Белоруссией и Россией около 40 тысяч военных. Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик в эфире Polsat News.
«Польша готовилась к учениям «Запад-2025» много месяцев. В ближайшие дни на границе будет около 40 тысяч наших солдат. Польские и натовские войска нужны для адекватного ответа на эти учения», — заявил он.
По данным СМИ, НАТО также намерено усилить восточный фланг после сообщений о проникновении якобы российских дронов в воздушное пространство Польши.
Напомним, что перед началом учений «Запад» Польша также закрыла свою границу с Белоруссией. Там пояснили, что меры приняты «в интересах национальной безопасности». Российско-белорусских учений испугались и в Литве.