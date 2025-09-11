Мессенджер MAX
11 сентября, 15:05

Польша стягивает 40 тысяч военных к границе с Белоруссией и Россией

Обложка © EPA/WOJTEK JARGILO POLAND OUT

Польша стягивает к границе с Белоруссией и Россией около 40 тысяч военных. Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик в эфире Polsat News.

«Польша готовилась к учениям «Запад-2025» много месяцев. В ближайшие дни на границе будет около 40 тысяч наших солдат. Польские и натовские войска нужны для адекватного ответа на эти учения», — заявил он.

По данным СМИ, НАТО также намерено усилить восточный фланг после сообщений о проникновении якобы российских дронов в воздушное пространство Польши.

Напомним, что перед началом учений «Запад» Польша также закрыла свою границу с Белоруссией. Там пояснили, что меры приняты «в интересах национальной безопасности». Российско-белорусских учений испугались и в Литве.

Песков: Учения России и Белоруссии не направлены против других стран
