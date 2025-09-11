Польша стягивает 40 тысяч военных к границе с Белоруссией и Россией

Польша стягивает к границе с Белоруссией и Россией около 40 тысяч военных. Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик в эфире Polsat News.

«Польша готовилась к учениям «Запад-2025» много месяцев. В ближайшие дни на границе будет около 40 тысяч наших солдат. Польские и натовские войска нужны для адекватного ответа на эти учения», — заявил он.