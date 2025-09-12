Глава МИД Польши резко ответил Трампу на слова о дронах

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, назвавшего «ошибкой» пролёт российских беспилотников над Польшей.

«В ту ночь, когда над Польшей пролетело 19 российских беспилотников, над Украиной пролетело 400 плюс 40 ракет. Это не были ошибки», — заявил Сикорский.