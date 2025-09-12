Глава МИД Польши резко ответил Трампу на слова о дронах
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, назвавшего «ошибкой» пролёт российских беспилотников над Польшей.
«В ту ночь, когда над Польшей пролетело 19 российских беспилотников, над Украиной пролетело 400 плюс 40 ракет. Это не были ошибки», — заявил Сикорский.
В ночь на 10 сентября стало известно о проникновении 19 дронов на территорию Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск возложил ответственность за произошедшее на Россию, но наше Минобороны заявило, что это не могут быть российские беспилотники: их радиус не превышает 700 километров. После инцидента НАТО даже задействовала статью 4 своего устава, предусматривающую проведение консультаций между членами альянса в случае возникновения угрозы.