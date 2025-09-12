Во «вторжении» 19 БПЛА в Польшу заметили почерк Украины из-за одной детали

Украина могла совершить провокацию, запустив беспилотники в небе над польской территорией. Об этом рассказал порталу InsideOver американский эксперт в области обороны и безопасности, экс-помощник главы Пентагона Стивен Брайен. По его мнению, таким способом Киев хотел вынудить страны НАТО поставлять ещё больше оружия для ВСУ.

«Полагаю, что украинцы взяли контроль над одним или несколькими БПЛА и направили их в Польшу. И меня к такому выводу подталкивают несколько соображений: ни одна из зон, где оказались дроны, не представляет минимальный интерес со стратегической точки зрения; перехватить контроль за БПЛА — прекрасный способ организовать провокацию», — пояснил эксперт.