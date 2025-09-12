Во «вторжении» 19 БПЛА в Польшу заметили почерк Украины из-за одной детали
Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Украина контролировала летевшие над Польшей БПЛА
Один из обнаруженных дронов в Польше. Обложка © Telegram / Рамзай
Украина могла совершить провокацию, запустив беспилотники в небе над польской территорией. Об этом рассказал порталу InsideOver американский эксперт в области обороны и безопасности, экс-помощник главы Пентагона Стивен Брайен. По его мнению, таким способом Киев хотел вынудить страны НАТО поставлять ещё больше оружия для ВСУ.
«Полагаю, что украинцы взяли контроль над одним или несколькими БПЛА и направили их в Польшу. И меня к такому выводу подталкивают несколько соображений: ни одна из зон, где оказались дроны, не представляет минимальный интерес со стратегической точки зрения; перехватить контроль за БПЛА — прекрасный способ организовать провокацию», — пояснил эксперт.
Он напомнил, что судя по опубликованным Польшей фотографиям дронов, управление этими моделями можно запросто перехватить. Аналитик обратил внимание, что Варшава не привела никаких веских доказательств причастности Москвы к инциденту, поэтому нельзя однозначно называть, кто же виноват в запуске БПЛА.
Ранее стало известно о проникновении 19 БПЛА на территорию Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск возложил ответственность за произошедшее на Россию. Но Минобороны РФ заявило, что это не могут быть российские беспилотники, поскольку их радиус не превышает 700 километров. После инцидента НАТО задействовала статью 4 своего устава, предусматривающую проведение консультаций между членами альянса в случае возникновения угрозы.