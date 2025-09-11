НАТО потратило более 1 млн евро на уничтожение дронов в Польше, но смогло сбить лишь несколько

Силы НАТО использовали истребители пятого поколения F-35 для ликвидации неопознанных беспилотных летательных аппаратов, нарушивших воздушное пространство Польши. По оценкам издания Bild, минимальная стоимость такой операции для альянса составила около 1,2 миллиона евро.

При этом отмечается, что силам альянса удалось уничтожить лишь небольшую часть воздушных целей. Минимум три БПЛА были сбиты именно истребителями F-35. Как предполагает издание, для этого могли применяться ракеты «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder, стоимость каждой из которых оценивается приблизительно в 400 тысяч евро. В НАТО признали, что не имеют возможности на регулярной основе применять столь дорогостоящие истребители для борьбы с дронами, чья цена зачастую не превышает несколько тысяч евро. Высокопоставленный военный из одной из стран альянса заявил изданию, что с военно-технической точки зрения применение F-35 против беспилотников лишено всякого смысла.

В связи с этим в НАТО активно изучают различные варианты реагирования на возможное повторное появление неопознанных дронов в небе над странами-членами. В числе прочего рассматривается возможность усиления противовоздушной обороны на восточном фланге блока. Речь идёт о направлении туда дополнительных истребителей, а также зенитных ракетных систем Patriot и IRIS-T вместе с дополнительными контингентами военнослужащих.

Другим возможным решением, по данным издания, могла бы стать «миссия сдерживания», аналогичная патрульной миссии Baltic Sentry на Балтийском море. Однако пока неясно, готовы ли страны альянса к подобным шагам. В качестве третьего варианта рассматривается усиление сотрудничества с Украиной с целью перенять её опыт противодействия атакам беспилотников.

Польский премьер-министр Дональд Туск в среду заявил, что над территорией его страны были ликвидированы беспилотники, представлявшие угрозу. Он назвал их российскими, но не привёл никаких подтверждающих данных. Позже глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что, согласно её информации, речь шла более чем о десяти аппаратах.

Со своей стороны, временный поверенный в делах России Андрей Ордаш указал на отсутствие со стороны Польши доказательств российского происхождения сбитых дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о поступлении в Кремль каких-либо запросов на контакты от польского руководства. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО регулярно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь привести никаких аргументов.