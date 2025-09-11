Обнаруженные на польской территории беспилотники имеют на носовых обтекателях следы силового скотча, что свидетельствует об их повторной сборке. Военный аналитик Владислав Шурыгин подробно разобрал этот вопрос.

Специалист указал, что российские дроны, используемые в специальной военной операции, с завода отправляются на выполнение боевых задач без обратного маршрута и не предполагают вторичного применения. Их производство основано на принципах массовой сборки с полной унификацией компонентов, что полностью исключает необходимость каких-либо доработок вроде усиления скотчем.

Шурыгин считает, что скотч на обтекателях появился после некачественной разборки «Герберы», в ходе которой могли быть повреждены штатные крепления. По его мнению, наличие следов ремонта доказывает, что данные БПЛА принадлежат украинской стороне и были использованы для провокации. Аналитик также отметил, что организаторы данной операции даже не предприняли попыток скрыть признаки повторной сборки летательных аппаратов.

«То есть перед нами вполне конкретное доказательство очередной киевской провокации, когда упавший российский дрон подобрали, грубо вскрыли, подготовили к новому полёту и отправили в налёт на Польшу. Даже не заморачиваясь тем над, чтобы скрыть следы «переборки», — написал он в своём Telegram-канале.