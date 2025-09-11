Мессенджер MAX
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

11 сентября, 04:51

Колумнист Гришин: Провокация Киева с дронами в Польше оказалась неэффективной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Инцидент с беспилотниками в Польше рассматривается как провокация со стороны Киева. Обозреватель российского издания kp.ru Александр Гришин отметил, что событие вызвало в украинском сегменте интернета энтузиазм, сравнимый с эмоциями после футбольной победы сборной Украины над Португалией.

«Сколько радости было в украинском сегменте Сети! Столько её не было, наверное, даже когда сборная Украины по футболу обыграла сборную Португалии в 2019-м. Украинцы радовались беспилотникам, залетевшим в Польшу, и самыми мягкими словами по этому поводу были: «Так вам курвам и надо!» — говорится в материале.

Есть мнение, что произошедшее может быть ответом Киева на заявление президента Кароля Навроцкого о нежелании направлять войска на украинскую территорию. Власти страны провели внеочередное заседание правительства, а глава государства созвал экстренное совещание Совета национальной безопасности.

МВД Польши: На территории страны обнаружены обломки 16 дронов

Польша после инцидента с беспилотными летательными аппаратами в своём воздушном пространстве запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН. Напомним, накануне председатель правительства Польши Дональд Туск сообщил, что воздушные границы Польши были нарушены беспилотниками. Он обвинил в случившемся РФ, однако никаких доказательств этому не привёл. В Министерстве обороны России прокомментировали ситуацию, обратив внимание на то, что дальность российских беспилотников, якобы пересёкших границу с Польшей, не превышает 700 километров.

