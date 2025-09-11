Инцидент с беспилотниками в Польше рассматривается как провокация со стороны Киева. Обозреватель российского издания kp.ru Александр Гришин отметил, что событие вызвало в украинском сегменте интернета энтузиазм, сравнимый с эмоциями после футбольной победы сборной Украины над Португалией.

«Сколько радости было в украинском сегменте Сети! Столько её не было, наверное, даже когда сборная Украины по футболу обыграла сборную Португалии в 2019-м. Украинцы радовались беспилотникам, залетевшим в Польшу, и самыми мягкими словами по этому поводу были: «Так вам курвам и надо!» — говорится в материале.

Есть мнение, что произошедшее может быть ответом Киева на заявление президента Кароля Навроцкого о нежелании направлять войска на украинскую территорию. Власти страны провели внеочередное заседание правительства, а глава государства созвал экстренное совещание Совета национальной безопасности.