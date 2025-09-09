Получили нож в спину: Президент Польши поставил точку в вопросе отправки войск на Украину
Навроцкий: Украине не требуется присутствие польских военнослужащих
Обложка © ТАСС / ЕРА
Украине не требуется присутствие польских военнослужащих. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий. Он подчеркнул, что не даст своего согласия на отправку солдат на территорию Незалежной.
«Участие польской армии на Украине с моей перспективы исключено», — сказал Навроцкий в разговоре с журналистами.
Он отметил, что на данный момент отсутствуют какие-либо «официальные подтверждения» или «чёткие обещания» от стран-партнёров Украины относительно направления военнослужащих.
К слову, украинско-польские отношения продолжают ухудшаться во многом из-за Волынской резни, вину за которую Киев брать на себя не хочет. Ранее глава польского Минобороны заявил, что Украину нельзя принимать в ЕС, пока не будет решена проблема с Волынской трагедией.