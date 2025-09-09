Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 11:16

Получили нож в спину: Президент Польши поставил точку в вопросе отправки войск на Украину

Навроцкий: Украине не требуется присутствие польских военнослужащих

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Украине не требуется присутствие польских военнослужащих. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий. Он подчеркнул, что не даст своего согласия на отправку солдат на территорию Незалежной.

«Участие польской армии на Украине с моей перспективы исключено», — сказал Навроцкий в разговоре с журналистами.

Он отметил, что на данный момент отсутствуют какие-либо «официальные подтверждения» или «чёткие обещания» от стран-партнёров Украины относительно направления военнослужащих.

Дуда заявил, что Украина с самого начала пыталась втянуть Польшу в войну с РФ
Дуда заявил, что Украина с самого начала пыталась втянуть Польшу в войну с РФ

К слову, украинско-польские отношения продолжают ухудшаться во многом из-за Волынской резни, вину за которую Киев брать на себя не хочет. Ранее глава польского Минобороны заявил, что Украину нельзя принимать в ЕС, пока не будет решена проблема с Волынской трагедией.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar