Получили нож в спину: Президент Польши поставил точку в вопросе отправки войск на Украину

Украине не требуется присутствие польских военнослужащих. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий. Он подчеркнул, что не даст своего согласия на отправку солдат на территорию Незалежной.

«Участие польской армии на Украине с моей перспективы исключено», — сказал Навроцкий в разговоре с журналистами.

Он отметил, что на данный момент отсутствуют какие-либо «официальные подтверждения» или «чёткие обещания» от стран-партнёров Украины относительно направления военнослужащих.

