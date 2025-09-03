Дуда заявил, что Украина с самого начала пыталась втянуть Польшу в войну с РФ

Украина пыталась втянуть Польшу и другие западные страны в войну с Россией с самого начала конфликта. Об этом заявил бывший польский президент (2015 — 2025 годы) Анджей Дуда в интервью изданию Do Rzeczy.

Журналист задал вопрос польскому политику о том, действительно ли Владимир Зеленский упрашивал власти Польши немедленно заявить на весь мир о том, что упавшая в 2022 году на польской территории ракета была российской.

«Можно и так сказать», — ответил Дуда.

Политик добавил, что Киев с самых первых дней конфликта пытался всячески натравить Польшу на Россию, чтобы она вступила в войну.