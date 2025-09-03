Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 13:02

Дуда заявил, что Украина с самого начала пыталась втянуть Польшу в войну с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grabowski Foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grabowski Foto

Украина пыталась втянуть Польшу и другие западные страны в войну с Россией с самого начала конфликта. Об этом заявил бывший польский президент (2015 — 2025 годы) Анджей Дуда в интервью изданию Do Rzeczy.

Журналист задал вопрос польскому политику о том, действительно ли Владимир Зеленский упрашивал власти Польши немедленно заявить на весь мир о том, что упавшая в 2022 году на польской территории ракета была российской.

«Можно и так сказать», — ответил Дуда.

Политик добавил, что Киев с самых первых дней конфликта пытался всячески натравить Польшу на Россию, чтобы она вступила в войну.

Более 1000 украинских беженцев насильно вернули на родину из Европы
Более 1000 украинских беженцев насильно вернули на родину из Европы

Украинско-польские отношения продолжают ухудшаться во многом из-за Волынской резни, вину за которую Киев брать на себя не хочет. Ранее глава польского МО заявил, что Украину нельзя принимать в ЕС, пока не будет решена проблема с Волынской трагедией.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Польша
  • Анджей Дуда
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar