Дуда заявил, что Украина с самого начала пыталась втянуть Польшу в войну с РФ
Украина пыталась втянуть Польшу и другие западные страны в войну с Россией с самого начала конфликта. Об этом заявил бывший польский президент (2015 — 2025 годы) Анджей Дуда в интервью изданию Do Rzeczy.
Журналист задал вопрос польскому политику о том, действительно ли Владимир Зеленский упрашивал власти Польши немедленно заявить на весь мир о том, что упавшая в 2022 году на польской территории ракета была российской.
«Можно и так сказать», — ответил Дуда.
Политик добавил, что Киев с самых первых дней конфликта пытался всячески натравить Польшу на Россию, чтобы она вступила в войну.
Украинско-польские отношения продолжают ухудшаться во многом из-за Волынской резни, вину за которую Киев брать на себя не хочет. Ранее глава польского МО заявил, что Украину нельзя принимать в ЕС, пока не будет решена проблема с Волынской трагедией.