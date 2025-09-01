Более 1000 украинских беженцев насильно вернули на родину из Европы

Польша депортировала более тысячи граждан Украины с начала 2025 года за нарушения национального законодательства. Об этом в эфире радиостанции RadioZet заявил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский.

Он подчеркнул, что украинцы могут оставаться в Польше при условии соблюдения местных правил и законов. Министр привёл в пример депортацию 15 человек в конце прошлой недели, которые нарушили правовые нормы страны пребывания.