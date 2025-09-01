Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 09:24

Более 1000 украинских беженцев насильно вернули на родину из Европы

Польша с начала года депортировала более 1000 украинцев за преступления в 2023-м

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomasz Koryl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomasz Koryl

Польша депортировала более тысячи граждан Украины с начала 2025 года за нарушения национального законодательства. Об этом в эфире радиостанции RadioZet заявил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский.

Он подчеркнул, что украинцы могут оставаться в Польше при условии соблюдения местных правил и законов. Министр привёл в пример депортацию 15 человек в конце прошлой недели, которые нарушили правовые нормы страны пребывания.

«Поляки — это фантастический народ, который помогает украинцам. Украинцы могут здесь чувствовать себя как гости. Но при условии, что будут уважать наши правила и наши законы», — приводит радиостанция слова чиновника.

Таможенно-пограничная служба США показала фото депортированных украинцев
Таможенно-пограничная служба США показала фото депортированных украинцев

Ранее Life.ru рассказывал о расследовании польских журналистов, которые установили, что многим беженцам из Незалежной в 2022 году незаконно выплачивали социальные пособия, что серьёзно повредило бюджету республики. Ущерб хищений оценивают примерно в 30 миллионов злотых (около 65 миллионов рублей). А вчера правоохранители Польши экстрадировали 15 украинцев, виновных в совершении уголовных и административных правонарушений — силовики передали их украинским коллегам.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar