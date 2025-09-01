Более 1000 украинских беженцев насильно вернули на родину из Европы
Польша с начала года депортировала более 1000 украинцев за преступления в 2023-м
Польша депортировала более тысячи граждан Украины с начала 2025 года за нарушения национального законодательства. Об этом в эфире радиостанции RadioZet заявил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский.
Он подчеркнул, что украинцы могут оставаться в Польше при условии соблюдения местных правил и законов. Министр привёл в пример депортацию 15 человек в конце прошлой недели, которые нарушили правовые нормы страны пребывания.
«Поляки — это фантастический народ, который помогает украинцам. Украинцы могут здесь чувствовать себя как гости. Но при условии, что будут уважать наши правила и наши законы», — приводит радиостанция слова чиновника.
Ранее Life.ru рассказывал о расследовании польских журналистов, которые установили, что многим беженцам из Незалежной в 2022 году незаконно выплачивали социальные пособия, что серьёзно повредило бюджету республики. Ущерб хищений оценивают примерно в 30 миллионов злотых (около 65 миллионов рублей). А вчера правоохранители Польши экстрадировали 15 украинцев, виновных в совершении уголовных и административных правонарушений — силовики передали их украинским коллегам.