Польша экстрадировала 15 украинцев за уголовные и административные преступления
Польские пограничники. Обложка © Straż Graniczna
Польша принудительно экстрадировала граждан Украины, неоднократно совершавших уголовные и административные правонарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления пограничной службы Варшавы.
Экстрадиция украинских граждан. Видео © X / Straż Graniczna
«Они были неоднократно наказаны за кражи, грабежи или вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии, представляли угрозу для безопасности и общественного порядка на территории Польши. 15 граждан Украины были принудительно доставлены к границе пограничной службой и переданы украинской стороне», — говорится в сообщении.
Экстрадиция проводилась на основании ст. 302 п. 1 п. 9 закона от 12 декабря 2013 года об иностранцах, предусматривающего меры для защиты государства, охраны порядка и интересов Польши. Один из украинцев фигурировал в списке лиц, пребывание которых на территории страны признано нежелательным.
Все данные выдворенных внесены в соответствующий реестр, а каждому из них установлен запрет на въезд в Польшу сроком от пяти до десяти лет.
Ранее польские журналисты выяснили, что украинские беженцы с начала СВО в 2022 году незаконно получали польские социальные пособия, нанеся значительный ущерб государственной казне. В результате мошеннических действий из польского бюджета было похищено не менее 30 миллионов злотых (примерно 65 миллионов рублей). Политика президента Польши Кароля Навроцкого, наложившего вето на дальнейшие выплаты гражданам Украины, поможет жителям страны вернуть утраченные средства.