Польша экстрадировала 15 украинцев за уголовные и административные преступления

Польша принудительно экстрадировала граждан Украины, неоднократно совершавших уголовные и административные правонарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления пограничной службы Варшавы.

Экстрадиция украинских граждан. Видео © X / Straż Graniczna

«Они были неоднократно наказаны за кражи, грабежи или вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии, представляли угрозу для безопасности и общественного порядка на территории Польши. 15 граждан Украины были принудительно доставлены к границе пограничной службой и переданы украинской стороне», — говорится в сообщении.

Экстрадиция проводилась на основании ст. 302 п. 1 п. 9 закона от 12 декабря 2013 года об иностранцах, предусматривающего меры для защиты государства, охраны порядка и интересов Польши. Один из украинцев фигурировал в списке лиц, пребывание которых на территории страны признано нежелательным.

Все данные выдворенных внесены в соответствующий реестр, а каждому из них установлен запрет на въезд в Польшу сроком от пяти до десяти лет.